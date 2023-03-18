Опухоль весила 1800 грамма, малыш в - в два раза больше. Для новорожденного из Мурманской области провели сложную операцию

Врачи Санкт-Петербурга спасли малыша из Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Педиатрическом университете в Санкт-Петербурге спасли жизнь новорожденного малыша из Мурманской области, которого прооперировали на второй день жизни.

Еще в утробе матери у крохи диагностировали редкую опухоль большого размера крестцово-копчиковую тератому. Для сравнения, опухоль весила 1800 грамма, сам ребенок весил в два раза больше. На то, чтобы удалить новообразование, у врачей ушло 4,5 часа.

Как отметили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, опухоль мешала развитию мочевыводящей системы и костей таза.

- Сложность операции заключалась в больших размерах образования, его обильном кровоснабжении и прилежании важных анатомических структур, – сообщил заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев.

Юному северянину предстоит пройти долгую реабилитацию.

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