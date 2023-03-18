В Мурманскую область не пустили кинзу в горшках из Норвегии

Северянка не знала. что на кинзу надо оформить документы. Фото: Мурманская таможня

На МАПП Борисоглебск остановили партию кинзы в горшках, которые пытались ввезти из Норвегии без разрешительных документов. Хот северянка, которая везла растения, пыталась объяснить, что они ей нужны для личного использования, а о необходимости оформить документы она не знала, продукт все равно не пустили.

– Данная категория товаров подпадает под карантинный фитосанитарный контроль, ввозимый россиянкой товар квалифицирован как зелень пищевая в горшках с землей и запрещен к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, – сообщил начальник таможенного поста МАПП Борисоглебск Александр Владимиров.

В отношении северянки возбудили административные дела за несоблюдение запретов и ограничений и за недекларирование. Кинзу у северянки изъяли, также ей надо заплатить штраф.

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