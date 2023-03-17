Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра

В Мурманско области сохраняется зима.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Хорошая погода никак не хочет приходить в Мурманскую область. Северян снова предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях.
- По данным Мурманского УГМС, днем 18 марта по Мурманской области местами прогнозируется сильный юго-восточный ветер, - сообщили в МЧС региона.
Напомним, синоптики прогнозируют в ближайшее время сильные снегопады по Мурманской области.
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