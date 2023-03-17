В Мурманске завершились учения МЧС по борьбе с лесными пожарами и паводками

По итогам учений будет дана оценка эффективности действий спасателей и рекомендации по их совершенствованию. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
В Мурманске прошли командно-штабные учения МЧС по борьбе с лесными пожарами и паводками. По легенде, природный пожар возник около ж/д станции Лопарская, из-за чего огонь мог распространиться на населенный пункт.
В ходе учения отрабатывались экстренное оповещение и эвакуация населения, ликвидация условного очага пожара, инженерно-технические работы по защите поселка от распространения пожара.
- Отработаны практические действия по ликвидации лесного пожара на площади примерно 5 гектаров, а также прикрытие населенного пункта от природного пожара и защита населения. Были привлечены 52 человека личного состава и 10 единиц техники, - прокомментировал ход учений замначальника ГУ МЧС по Мурманской области по государственной противопожарной службе Дмитрий Татаров.
По итогам учений будет дана оценка эффективности действий спасателей и рекомендации по их совершенствованию.
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