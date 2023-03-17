В мурманской «Пироговке» провели первые коронарографии

Врачам больницы помогают специалисты по рентген-хирургической диагностике и лечению из Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/mmc_pirogova51

16 марта в Мурманском многопрофильном центре Н.И.Пирогова выполнили первые коронарографии.

Данный метод исследования сосудов сердца, при котором в кровеносное русло вводится специальный препарат, благодаря чему сосуды становятся видимы на рентгенографии. Это позволяет врачам получить полную картину состояния сосудов пациента и с высочайшей точностью определить место сосудистой патологии и принять наиболее точное решение о тактике лечения пациента.

- Центр приступил к оказанию нового вида медицинской помощи. Это важное событие, которое улучшит обслуживание и получение медпомощи для жителей ЗАТО и подведомственных ФМБА территорий, - рассказал директор ММЦ имени Н.И.Пирогова, советник губернатора Мурманской области по здравоохранению Олег Минин.

На данный момент в центре планируется провести пять операций. Врачам больницы помогают специалисты по рентген-хирургической диагностике и лечению из Санкт-Петербурга.

В этом году планируется провести порядка 300 операций, которые будет бесплатными для пациентов.

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