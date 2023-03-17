Слесари из Туломы восстанавливают внедорожник УАЗ для участников спецоперации

Внедорожник также оснастят специальными военными фарами для светомаскировки. Фото: t.me/opershtab_murmansk

В Туломе работники ЖКХ ремонтируют внедорожник УАЗ для участников СВО. Автомобиль списан предприятием, работы ведутся по просьбе мобилизованных военнослужащих из Кольского района.

- Слесари работают по выходным, уже восстановили кузов машины, заменили мотор, подвеску, тормоза и электрику, - сообщили в оперштабе региона.

Осталось поставить на место салон и навесной багажник для перевозки грузов. Внедорожник также оснастят специальными военными фарами для светомаскировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru