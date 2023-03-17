В Мурманске не хватает маневренного фонда для расселения семей

Не все квартиры из маневренного фонда Мурманска готовы к проживанию. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Октябрьского административного округа Мурманска выявила проблемы с маневренным фондом в городе. Так, при очереди в 141 семью, которая ждет заселения, в областном центре есть всего 129 квартир, но подготовлены из них только 49.

- Иные жилые помещения муниципального жилищного фонда находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта, фактически квартиры и комнаты находятся в непригодном для проживания состоянии, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В надзорном ведомстве отметили, что это создает опасную ситуацию, ведь в случае возникновения ЧП, например, пожара, северяне рискуют остаться без крыши над головой. Прокуратура уже сообщала администрации города, что ситуацию надо исправить, но меры не принимались.

- Поэтому прокурор предъявил 15 исковых заявлений об обязании администрации привести жилые помещения маневренного фонд в пригодное состояние для проживания граждан, - пояснили в ведомстве.

Суд удовлетворил уже три иска.

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