Житель Мурманской области забил собутыльника до смерти

Северянин забил знакомого во время застолья. Фото: СКР по Мурманской области

До 15 лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Мурманской области, который 24 декабря убил человека. Как сообщили в СКР региона, ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Обвиняемый и его знакомый выпивали в одном из домов на улице Заводской в поселке Лесозаводский. Между мужчинами возникла ссора, злоумышленник руками и ногами нанес удары по голове и телу потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сам северянин признал свою вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: житель Апатитов убил знакомого одним ударом ножа. Убийство произошло во время застолья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru