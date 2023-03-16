Жителей Мурманска предупреждают о взрывных работах на улице Советской до 30 июня

Компания ООО «Термоизолстрой» уведомляет, что работы будут проводиться каждый день с 20 марта по 30 июня (с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска предупреждают о взрывных работах на улице Советской, где строится новая школа.

Компания ООО «Термоизолстрой» уведомляет, что работы будут проводиться каждый день с 20 марта по 30 июня (с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00).

Как сообщили в администрации города, взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, которые не дают разлететься осколкам скальной породы. Проводимые работы не опасны для населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru