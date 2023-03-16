Жителей Мурманска предупреждают о взрывных работах на улице Советской до 30 июня

Компания ООО «Термоизолстрой» уведомляет, что работы будут проводиться каждый день с 20 марта по 30 июня (с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманска предупреждают о взрывных работах на улице Советской, где строится новая школа.
Компания ООО «Термоизолстрой» уведомляет, что работы будут проводиться каждый день с 20 марта по 30 июня (с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00).
Как сообщили в администрации города, взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, которые не дают разлететься осколкам скальной породы. Проводимые работы не опасны для населения.
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