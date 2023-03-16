Будем во власти снега. Главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала о погоде на март 2023 года

Регион накрыли мощные снегопады, и прекращаться они не собираются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весна никак не хочет приходить в Мурманскую область. Регион накрыли мощные снегопады, и прекращаться они не собираются.

Главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен отмечает, что уход зимы сейчас ждать не стоит. Максимум - временные передышки между снегопадами, но в целом погода обещает быть неспокойной.

- Ближайшие пять дней будем находиться во власти снегов из-за циклона, смещающегося с юга. На следующей неделе тоже ожидаются снегопады, и по югу области, и по северу. Для марта это нормально, в этом месяце продолжается снегонакопление, - говорит Елена Сиеккинен.

Причем только кажется, что засыпало всю Мурманскую область. Так, например, в Ловозерском районе наблюдается положительная температура воздуха. А в Каневке и вовсе шли дожди.

Напомним: дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снега.

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