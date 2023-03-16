Главгосэкспертиза одобрила строительство нового комплекса аэропорта «Мурманск»

Для проекта выбирают генерального подрядчика. Фото: АО «Аэропорт Мурманск»

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск», который повысит пропускную способность воздушной гавани до 400 человек в час.

- Мы получили важнейший документ, подтверждающий соблюдение всех установленных требований для организации такого масштабного строительства. Уже вовсю идет выбор генерального подрядчика. Летом начнем строительство, - сообщил заместитель генерального директора технической дирекции АО «Аэропорт Мурманск» Сергей Пешнин.

Напомним: к концу февраля 2025 года должен быть построен новый терминал аэропорта «Мурманск». До 5 апреля 2023 года будут принимать заявки от компаний, которые видят себя в роли подрядчика, стоимость контракта оценивается почти в 3 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru