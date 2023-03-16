В Кировском городском дворце культуры нарушали трудовые права несовершеннолетних работников

В Кировском городском дворце культуры прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних работников.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировском городском дворце культуры прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних работников. Так, в трудовых договорах, заключенных с подростками, не содержалось необходимых данных и не были прописаны условия труда.
- Кроме того, руководство учреждения не ознакомило работников под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом директора. Также не проведена специальная оценка условий труда, - сообщает прокуратура Мурманской области.
В адрес директора ДК внесено представление, также в отношении него возбуждено административное дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ.
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