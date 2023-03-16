Младший лейтенант из Мончегорска погиб в зоне проведения СВО

«КП-«Мурманск» выражает соболезнования родным и близких военнослужащего. Фото: Администрация города Мончегорска

Младший лейтенант Андрей Кошуков из Мончегорска погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города.

Мончегорец являлся командиром взвода, защищал интересы страны и ее граждан в зоне специальной военной операции.

«КП-«Мурманск» выражает соболезнования родным и близких военнослужащего.

Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о гибели двух северян в зоне спецоперации.

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