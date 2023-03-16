Мурманская область попала в топ-5 лучших регионов по благоустройству дворов

Мурманская область оказалась в пятерке регионов России по количеству благоустроенных дворов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в пятерке регионов России по количеству благоустроенных дворов. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Так, в прошлом году в Заполярье обновили 232 дворовые территории.

В 2023 году работы по благоустройству затронут все муниципалитеты Мурманской области. Планируется преобразить 116 территорий многоквартирных домов, общественные пространства в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе.

Напомним: в Оленегорске благоустроят Минеральную набережную за 80 миллионов рублей. Она появится в городском парке Горняк.

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