Андрей Чибис о двух погибших участниках спецоперации из Мурманской области: «Они стояли до конца за независимость и свободу нашей Родины, защищали свои семьи и граждан страны»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в «ВКонтакте» о гибели в зоне проведения спецоперации двух северян. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в «ВКонтакте» о гибели в зоне проведения спецоперации двух северян.

- Роман Виноградов и Андрей Чистяков - настоящие патриоты. Они стояли до конца за независимость и свободу нашей Родины, защищали свои семьи и граждан страны. Их подвиг навсегда останется в памяти северян, - написал Андрей Чибис.

С Романом Виноградовым простились в Кировске.

Напомним: в Мурманской области налажены регулярные поставки всего необходимого для участников спецоперации и гуманитарной помощи для жителей регионов, где идут атаки и боевые действия. Губернатор Андрей Чибис сообщил об отправке очередного груза.

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