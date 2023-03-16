Житель Апатитов убил знакомого одним ударом ножа

Апатитчанин убил знакомого одним ударом ножа. Фото: СКР по Мурманской области

Пьяные посиделки 11 октября в одном из домов на улице Жемчужной в Апатитах закончились убийством. Обвиняемый - местный 40-летний житель.

- По версии следствия, днем мужчина выпивал со своим знакомым. Потерпевший ударил злоумышленника, между мужчинами началась ссора. Обвиняемый взял нож и нанес удар в грудь знакомого, от которого последний скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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