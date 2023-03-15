В Мурманской области определили лучшие муниципалитеты по развитию конкуренции

Все органы местного самоуправления получили рекомендации о том, что необходимо сделать для комплексного развития конкурентной среды в регионе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Комитет по конкурентной политике Мурманской области назвал лучшие муниципалитеты за прошлый год по развитию конкуренции и благоприятному инвестиционному климату.
Выставляя оценки, комитет учитывал такие показатели, как наличие плана мероприятий по содействию развитию конкуренции до 2025 года, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых в районе.
- По итогам 2022 года победу одержали Мурманск, Ловозерский район, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск, - сообщили в ведомстве.
Все органы местного самоуправления получили рекомендации о том, что необходимо сделать для комплексного развития конкурентной среды в регионе.
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