В Мурманской области определили лучшие муниципалитеты по развитию конкуренции

Все органы местного самоуправления получили рекомендации о том, что необходимо сделать для комплексного развития конкурентной среды в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Комитет по конкурентной политике Мурманской области назвал лучшие муниципалитеты за прошлый год по развитию конкуренции и благоприятному инвестиционному климату.

Выставляя оценки, комитет учитывал такие показатели, как наличие плана мероприятий по содействию развитию конкуренции до 2025 года, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых в районе.

- По итогам 2022 года победу одержали Мурманск, Ловозерский район, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск, - сообщили в ведомстве.

Все органы местного самоуправления получили рекомендации о том, что необходимо сделать для комплексного развития конкурентной среды в регионе.

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