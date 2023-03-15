Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Автомобилистов просят соблюдать правила ПДД, учитывать погодные условия.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Погода в Мурманской области вновь ухудшится. По данным мурманского гидрометцентра, ночью 16 марта региона накроет сильный снег, ветер и метель.
- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций. По возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, - отметили в МЧС региона.
Автомобилистов просят соблюдать правила ПДД, учитывать погодные условия.
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