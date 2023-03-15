В районе спорткомплекса «Снежинка» пройдут учения с задымлением

Жителей и гостей Мурманска просят сохранять спокойствие во время проведения учений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманска предупреждают об учениях противопожарной службы по тушению природных пожаров, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

Мероприятие пройдет 16 марта в Мурманске на площадке для стоянки транспорта на Восточно-Объездной дороге в районе СК «Снежинка».

Как сообщили в администрации города, будет сымитировано задымление с использованием дымовых шашек с общим временем задымления до 15 минут и площадью задымления 150*150 метров.

Людей просят сохранять спокойствие во время проведения учений.

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