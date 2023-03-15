395 многодетных семей из Мурманской области получили выплату вместо земельного участка

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в администрацию муниципалитета, в котором выдан земельный участок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многодетные семьи из Мурманской области, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, с 2020 года могут получить земельный участок или денежную выплату в 340 тысяч рублей. Так, деньги уже выплатили 395 семьям.

Как сообщили в региональном минстрое, на выплату могут рассчитывать также семьи, которые получили земельный участок до 2020 года. Таким семьям для получения выплаты не нужно состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и подтверждать статус многодетной семьи.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в администрацию муниципалитета, в котором выдан земельный участок. Сумма, полученная взамен участка, можно потратить на оплату первоначального взноса или погашение части жилищного кредита или ипотеки, на покупку или строительство дома, покупку квартиры.

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