В Мурманске молодой человек сломал знакомому своей матери ребра и челюсть

21-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летний житель Мурманска попал в больницу после драки с сыном своей знакомой. Мужчина получил множественные травмы, в том числе переломы ребер и челюсти.

- Потасовка возникла, когда северянин был в гостях у подруги и распивал с ней алкоголь. В это время у него вспыхнул конфликт с сыном хозяйки. Молодой человек попросил гостя уйти, после чего между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

21-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Северянину грозит до восьми лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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