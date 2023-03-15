В Мурманске молодой человек сломал знакомому своей матери ребра и челюсть

21-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
48-летний житель Мурманска попал в больницу после драки с сыном своей знакомой. Мужчина получил множественные травмы, в том числе переломы ребер и челюсти.
- Потасовка возникла, когда северянин был в гостях у подруги и распивал с ней алкоголь. В это время у него вспыхнул конфликт с сыном хозяйки. Молодой человек попросил гостя уйти, после чего между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
21-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Северянину грозит до восьми лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.
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