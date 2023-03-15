В Мурманской области без вести пропал 39-летний мужчина

В Мурманской области ищут 39-летнего Максима Полякова. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области ищут 39-летнего Максима Полякова. Мужчина живет в Мурманске, его местонахождение не известно с 9 марта.

Был одет в темно-серую куртку, черную толстовку, синюю футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные короткостриженые, глаза карие.

Тех, кто может помочь с поисками северянина, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

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