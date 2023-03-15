«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Утром 15 марта в Мурманске на Ленинградском шоссе произошла массовая авария. Так, возле поворота на улицу Кооперативную столкнулись несколько машин. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные, информации о пострадавших нет.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

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