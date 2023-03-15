Увели пять миллионов рублей. Двум сотрудникам Мурманского государственного технического университета вынесли приговор

За три года такой незаконной деятельности сотрудники университета положили себе в карман почти пять миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор двум сотрудникам Мурманского государственного технического университета, которых, как пояснили в СКР региона, обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Проректор и главный бухгалтер не участвовали в предоставлении платных услуг со стороны вуза, однако выписывали себе за них премии. Хотя деньги должны были пойти на то, чтобы закупить для МГТУ канцелярию, учебные пособия, программное обеспечение, расходные материалы и т.д.

За три года такой незаконной деятельности сотрудники университета положили себе в карман почти пять миллионов рублей.

- В ходе следствия на недвижимое имущество и банковские счета осужденных наложен арест суммой более шести рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Суд приговорил проректора и главбуха к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение четырех и трех лет соответственно.

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