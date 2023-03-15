Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет «Прямую линию» в соцсетях

Андрей Чибис ответит на вопросы северян. Фото: правительство Мурманской области

21 марта в 18.30 состоится «Прямая линия» с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Трансляция будет идти в «ВКонтакте» и Telegram-канале.

- Задавать вопросы можете уже сейчас. Оставляйте их под этим постом, - анонсировал общение с северянами Андрей Чибис в Telegram-канале.

Напомним: 7 марта губернатор Андрей Чибис в рамках Года педагога и наставника провел встречу с ветеранами педагогического труда Мурманской области.

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