Восьмиклассник из Апатитов награжден знаком «Горячее сердце» за спасение девочек от дикой собаки

Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отважного восьмиклассника из кадетского класса МЧС в Апатитах Даниила Кульпина наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.

Минувшим летом, 9 июля, в микрорайоне Старые Апатиты парень спас двух одноклассниц от дикой собаки. Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.

- Кадет Даниил взял удар на себя и защитил девчонок. Собака убежала, а девочки отвели своего героя домой, оказав первую помощь - правая рука юноши сильно пострадала. После ему делали перевязки и уколы от бешенства, - сообщили в группе ВПК «Юный спасатель» МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты.

Апатитчанин отправится на торжественную церемонию награждения и чествования лауреатов Почетной книги «Горячее сердце» 17 мая, которая состоится в Зале Славы Музея Победы в Москве.

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