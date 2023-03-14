Восьмиклассник из Апатитов награжден знаком «Горячее сердце» за спасение девочек от дикой собаки

Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Отважного восьмиклассника из кадетского класса МЧС в Апатитах Даниила Кульпина наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.
Минувшим летом, 9 июля, в микрорайоне Старые Апатиты парень спас двух одноклассниц от дикой собаки. Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.
- Кадет Даниил взял удар на себя и защитил девчонок. Собака убежала, а девочки отвели своего героя домой, оказав первую помощь - правая рука юноши сильно пострадала. После ему делали перевязки и уколы от бешенства, - сообщили в группе ВПК «Юный спасатель» МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты.
Апатитчанин отправится на торжественную церемонию награждения и чествования лауреатов Почетной книги «Горячее сердце» 17 мая, которая состоится в Зале Славы Музея Победы в Москве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru