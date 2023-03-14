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НовостиОбщество14 марта 2023 15:10

Восьмиклассник из Апатитов награжден знаком «Горячее сердце» за спасение девочек от дикой собаки

Даниил защитил школьниц, но пострадал сам
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.

Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отважного восьмиклассника из кадетского класса МЧС в Апатитах Даниила Кульпина наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.

Минувшим летом, 9 июля, в микрорайоне Старые Апатиты парень спас двух одноклассниц от дикой собаки. Девочки гуляли возле поля, когда из леса внезапно выскочил пес и набросился на них.

- Кадет Даниил взял удар на себя и защитил девчонок. Собака убежала, а девочки отвели своего героя домой, оказав первую помощь - правая рука юноши сильно пострадала. После ему делали перевязки и уколы от бешенства, - сообщили в группе ВПК «Юный спасатель» МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты.

Апатитчанин отправится на торжественную церемонию награждения и чествования лауреатов Почетной книги «Горячее сердце» 17 мая, которая состоится в Зале Славы Музея Победы в Москве.

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