Всероссийская перепись населения: В Мурманской области проживает 658 тысяч человек

Мурманскстат опубликовал данные Всероссийской переписи населения 2020 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные Всероссийской переписи населения 2020 года.

- По предварительной оценке, численность населения Мурманской области с учетом итогов на 1 января 2023 года составила 658 тысяч человек, - уточнили в ведомстве.

Согласно переписи в 2010 году, в Заполярье проживало 795,4 тысячи человек.

В 2022 году в Мурманской области родились 5682 ребенка, умерли 8777 человек.

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