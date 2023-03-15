Средний размер пенсии в Мурманской области составляет 25637 рублей

25637 рублей - таков размер средней пенсии в Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

25637 рублей - таков размер средней пенсии в Мурманской области. Эти данные приведены в докладе Мурманскстата о социально-экономическом положении региона за январь 2023 года.

- Размер пенсии увеличился по отношению к соответствующей дате 2022 года на 13,5%, - говорится в документе.

А вот число пенсионеров сократилось: на данный момент их в Заполярье проживает почти 230 тысяч человек, что 0,7% меньше, чем на 1 января 2022 года.

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