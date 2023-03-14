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НовостиПолитика14 марта 2023 14:00

Горсовет Мурманска назначит дату отчета Юрия Сердечкина и Игоря Мораря

С ней определяться на заседании 23 марта
Ника СВЕТЛОВА
23 марта состоится очередное заседание Совета депутатов Мурманска.

23 марта состоится очередное заседание Совета депутатов Мурманска.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 марта состоится очередное заседание Совета депутатов Мурманска. На нем депутаты назначат дату ежегодного отчета главы администрации города Юрия Сердечкина и главы города Игоря Мораря.

Также в этот день будет заслушан отчет начальника УМВД по Мурманской области о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности в столице Заполярья.

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