Горсовет Мурманска назначит дату отчета Юрия Сердечкина и Игоря Мораря

23 марта состоится очередное заседание Совета депутатов Мурманска.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
23 марта состоится очередное заседание Совета депутатов Мурманска. На нем депутаты назначат дату ежегодного отчета главы администрации города Юрия Сердечкина и главы города Игоря Мораря.
Также в этот день будет заслушан отчет начальника УМВД по Мурманской области о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности в столице Заполярья.
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