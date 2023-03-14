В учениях «Безопасной Арктики» в Мурманской области примут участие свыше 400 специалистов

В апреле в Мурманской области состоятся межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика - 2023». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В апреле в Мурманской области состоятся межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика - 2023».

Как сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина, участие в них примут более 400 специалистов, запланированы пленарное заседание, научно-практическая конференция, круглые столы, «Арктическая олимпиада» в Долине Уюта и многое другое. Учения станут международными: участие в них примут дружественные страны.

- Мурманская область играет ключевую роль в Стратегии развития Арктической зоны страны. Единственный незамерзающий порт приписки всех атомных ледоколов РФ, прямой доступ в Мировой океан и возможность обрабатывать самые крупные суда имеют исключительное значение для экономического развития и безопасности нашей страны. Это большая ответственность. И мы готовы достойно представить регион на Арктических учениях, - сообщил первый заместитель начальника МЧС по Мурманской области Дмитрий Плотников.

Напомним: МЧС России приняло для несения службы семь вертолетов Ми-8, которые будут направлены в Арктические регионы для выполнения задач в сложных условиях. В июне-июле 2023 года МЧС по Мурманской области получит два таких вертолета Ми-8.

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