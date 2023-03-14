Жителя Североморска приговорили к 10 годам колонии за серию краж

Обжаловать приговор мужчина не стал. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21-летний житель Североморска проведет 10 лет в колонии общего режима за совершенную серию краж. Ранее северянин также был не раз судим.

У него на руках оказалась чужая SIM-карта, к которой был подключен мобильный банк. Несколько дней молодой человек переводил со счета деньги, украв почти 34 тысячи рублей.

Помимо этого североморец промышлял кражами из магазинов, таких на его счету как минимум 11.

- Суд учел, что подсудимый совершил более десяти преступлений через непродолжительный период после обвинительного приговора. По совокупности преступлений с предыдущим приговором, наказание по которому не отбыто, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Обжаловать приговор мужчина не стал.

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