15 марта в Мурманской области ожидается снегопад

Жителей Мурманской области в очередной раз предупреждают о непогоде: снегопады, которые начались 12 марта, не хотят отступать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области в очередной раз предупреждают о непогоде: снегопады, которые начались 12 марта, не хотят отступать.

- По данным Мурманского УГМС, днем 15 марта по Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: Дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снегопада. Проезд заблокирован с семи утра 14 марта.

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