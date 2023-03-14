Жители Североморска остались без отопления и горячей воды

Сейчас специалисты работают над устранением аварии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
14 марта в Североморске произошла коммунальная авария.
- В 10.55 поступила информация об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения, - сообщила в МЧС по Мурманской области.
Сейчас специалисты работают над устранением аварии.
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