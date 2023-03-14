В мурманском УФАС сменился заместитель руководителя

В УФАС по Мурманской области назначили нового заместителя руководителя управления. Фото: vk.com/mur_ufas

В УФАС по Мурманской области назначили нового заместителя руководителя управления. Ею стала Ксения Феликсовна Воронина, которая работает в антимонопольных органах с 2007 года.

- В 2019 году Ксения принимала участие в программе формирования команды лидеров позитивных изменений #ЛидерыФАС 2019. С декабря 2022 по март 2023 года временно исполняла обязанности заместителя руководителя управления, - сообщили в ведомстве.

Северянка награждена благодарностью, почетной грамотой руководителя ФАС России, а также медалью «За отличие в службе» за заслуги в обеспечении своды конкуренции и эффективной защиты предпринимательства и многолетнюю добросовестную службу.

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