В мурманском УФАС сменился заместитель руководителя

В УФАС по Мурманской области назначили нового заместителя руководителя управления. Фото: vk.com/mur_ufas
В УФАС по Мурманской области назначили нового заместителя руководителя управления. Ею стала Ксения Феликсовна Воронина, которая работает в антимонопольных органах с 2007 года.
- В 2019 году Ксения принимала участие в программе формирования команды лидеров позитивных изменений #ЛидерыФАС 2019. С декабря 2022 по март 2023 года временно исполняла обязанности заместителя руководителя управления, - сообщили в ведомстве.
Северянка награждена благодарностью, почетной грамотой руководителя ФАС России, а также медалью «За отличие в службе» за заслуги в обеспечении своды конкуренции и эффективной защиты предпринимательства и многолетнюю добросовестную службу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru