В Мурманске посетитель супермаркета украл с помощью детской коляски семь бутылок коньяка

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: скрин видео УМВД по МО

В Мурманске мужчина решил схитрить, умыкнув из магазина дорогой коньяк при помощи детской коляски.

Северянин пришел в супермаркет на улице Радищева с ребенком, которого вез в коляске, взял со стеллажей семь бутылок алкоголя и положил их в детский транспорт.

- На похищенном коньяке не были закреплены антикражные датчики, поэтому посетитель беспрепятственно миновал кассы. Общая сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Вором оказался ранее несудимый 36-летний житель Североморска, которого вскоре задержали после просмотра записей с камер видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru