Бригаде строителей амбулатории под Мончегорском не выплатили зарплату

Долг по зарплате руководство компании обещает погасить 14 марта. Фото: vk.com/id404992072

Бригаде строителей, которые построили амбулаторию в военном гарнизоне 27 километр под Мончегорском, не выплатили зарплату. Об этом они сообщили на странице губернатора Андрея Чибиса в соцсетях.

- ООО «Партнер» информации внятной не дает. Люди сейчас находятся в гарнизоне на съемных квартирах, их в любой момент могут выгнать оттуда. Просим помочь урегулировать этот вопрос и не доводить дело до суда, - отметили рабочие.

На ситуацию отреагировали в министерстве труда и соцразвития Мурманской области, подтвердив, что задолженность есть. Там сообщили, что долг по зарплате руководство компании обещает погасить 14 марта.

Дополнительно для принятия мер информацию направили в госинспекцию труда в Мурманской области.

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