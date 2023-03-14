Интернет от МегаФона стал быстрее в Белокаменке

Базовые станции работают сразу в трех диапазонах - 1800, 2100 и 2600 МГц. Фото: ПАО МегаФон

Оператор расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль автотрассы 47K-075 на территории Кольского района, связывающей Междуречье и Полярный. В результате проведенных работ улучшено покрытие стратегического направления, по которому передвигаются не только мурманчане, но и рабочие ключевой стройки региона в Белокаменке.

Новые объекты связи помогли охватить сетью LTE не только участок трассы регионального значения, но и ускорить 4G интернет от МегаФона в селе Белокаменка и в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), где работает первый в мире завод по серийному производству линий для сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.

Базовые станции работают сразу в трех диапазонах - 1800, 2100 и 2600 МГц. Объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия в радиусе нескольких десятков километров. Теперь абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами на средней скорости до 35 Мбит/с.

- В дороге одним из гарантов безопасности являются уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет. Наша задача – предоставить абонентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования к месту работы или проживания, – отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

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