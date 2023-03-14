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НовостиОбщество14 марта 2023 7:51

Вниманию экспортеров: Короеды – карантинные вредители для многих стран

Такие насекомые могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений
Короеды могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений.

Короеды могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует: в лесах республик Карелия и Коми, Архангельской области обитают популяции различных видов короедов. Короеды играют важную, позитивную роль в лесных экосистемах. Многие их виды имеют большое хозяйственное значение, как технические вредители, лишь при массовом размножении: повреждают, как правило, ослабленные и отмирающие деревья. Нередко они заселяют поваленные ветром деревья и неокоренную лесопродукцию.

Однако короеды могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений других широт, иных стран при проникновении на их территории с грузами (например, с лесоматериалами) и последующей акклиматизации. Поэтому такими странами во избежание возможного экономического ущерба и для сохранения баланса существующих лесных, лесопарковых экосистем предусмотрены фитосанитарные требования к ввозимым лесоматериалам. Это важно учитывать при экспорте.

Широко распространенный короед-типограф (Ips typographus) повреждает различные хвойные растения. Длина тела достигает 5,5 мм. В северной части своего ареала при благоприятных для развития условиях способен давать более одного поколения потомства за сезон. При достаточном увеличении численности популяции нападает не только на свежий ветровал, бурелом, но и на ослабленные, например, из-за недостатка влаги в почве здоровые деревья. Ввоз зараженной им древесины запрещен в Турцию, Иран, Тунис.

Менее вредоносный союзный короед (Ips amitinus (Eichhoff)) преимущественно заселяет ель среднего возраста. Кормовыми являются также деревья лиственницы, пихты, сосны. Длина тела более 4 мм. Имеет карантинное значение для Ирана,Туниса.

Короед-двойник (Ips duplicatus Sahlbery) повреждает хвойные растения, преимущественно ели. Реже сосны, пихты, лиственницы. Длина взрослого насекомого — 3,5–4,0 мм. Генерация обычно одногодовая, на юге ареала — двойная. Является карантинным видом для Ирана, Турции.

Вершинный короед (Ips acuminatus) предпочитает ослабленные деревья сосны. Светло-коричневый маленький блестящий жук-короед. Длина тела жука — 2,2—3,9 мм. Генерация на севере ареала одногодовая, на юге развивается обычно 2 поколения. Имеет карантинное значение для Турции.

Шестизубый короед (Ips sexdentatus) повреждает хвойные растения, в основном сосну, реже ель. Является одним из крупнейших короедов в России. Длина тела составляет 6-8 мм. Окраска черная или бурая, молодые насекомые желтого цвета. Является карантинным видом для Туниса и Турции.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

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