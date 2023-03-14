Вниманию экспортеров: Короеды – карантинные вредители для многих стран

Короеды могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует: в лесах республик Карелия и Коми, Архангельской области обитают популяции различных видов короедов. Короеды играют важную, позитивную роль в лесных экосистемах. Многие их виды имеют большое хозяйственное значение, как технические вредители, лишь при массовом размножении: повреждают, как правило, ослабленные и отмирающие деревья. Нередко они заселяют поваленные ветром деревья и неокоренную лесопродукцию.

Однако короеды могут создать серьезную угрозу для древесных насаждений других широт, иных стран при проникновении на их территории с грузами (например, с лесоматериалами) и последующей акклиматизации. Поэтому такими странами во избежание возможного экономического ущерба и для сохранения баланса существующих лесных, лесопарковых экосистем предусмотрены фитосанитарные требования к ввозимым лесоматериалам. Это важно учитывать при экспорте.

Широко распространенный короед-типограф (Ips typographus) повреждает различные хвойные растения. Длина тела достигает 5,5 мм. В северной части своего ареала при благоприятных для развития условиях способен давать более одного поколения потомства за сезон. При достаточном увеличении численности популяции нападает не только на свежий ветровал, бурелом, но и на ослабленные, например, из-за недостатка влаги в почве здоровые деревья. Ввоз зараженной им древесины запрещен в Турцию, Иран, Тунис.

Менее вредоносный союзный короед (Ips amitinus (Eichhoff)) преимущественно заселяет ель среднего возраста. Кормовыми являются также деревья лиственницы, пихты, сосны. Длина тела более 4 мм. Имеет карантинное значение для Ирана,Туниса.

Короед-двойник (Ips duplicatus Sahlbery) повреждает хвойные растения, преимущественно ели. Реже сосны, пихты, лиственницы. Длина взрослого насекомого — 3,5–4,0 мм. Генерация обычно одногодовая, на юге ареала — двойная. Является карантинным видом для Ирана, Турции.

Вершинный короед (Ips acuminatus) предпочитает ослабленные деревья сосны. Светло-коричневый маленький блестящий жук-короед. Длина тела жука — 2,2—3,9 мм. Генерация на севере ареала одногодовая, на юге развивается обычно 2 поколения. Имеет карантинное значение для Турции.

Шестизубый короед (Ips sexdentatus) повреждает хвойные растения, в основном сосну, реже ель. Является одним из крупнейших короедов в России. Длина тела составляет 6-8 мм. Окраска черная или бурая, молодые насекомые желтого цвета. Является карантинным видом для Туниса и Турции.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

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