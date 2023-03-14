Аналитики: Каждый житель Мурманской области должен банкам почти полмиллиона рублей

Согласно статистики, каждый житель Мурманской области должен банкам 420 миллионов рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения.
Жители Мурманской области, судя по исследованию, еще не полностью увязли в кредитах - регион оказался на 12-й позиции топа. В среднем, каждый житель Заполярья должен банкам 420 тысяч рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты северян в начале 2023 года составило 46,4%.
Лидерами по закредитованности является Калмыкия и Тува. А меньше всего банкам должны жители Ингушетии и Дагестана.
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