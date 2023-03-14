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НовостиОбщество14 марта 2023 6:15

Аналитики: Каждый житель Мурманской области должен банкам почти полмиллиона рублей

Заполярье находится на 12 месте в рейтинге регионов по закредитованности населения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Согласно статистики, каждый житель Мурманской области должен банкам 420 миллионов рублей.

Согласно статистики, каждый житель Мурманской области должен банкам 420 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения.

Жители Мурманской области, судя по исследованию, еще не полностью увязли в кредитах - регион оказался на 12-й позиции топа. В среднем, каждый житель Заполярья должен банкам 420 тысяч рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты северян в начале 2023 года составило 46,4%.

Лидерами по закредитованности является Калмыкия и Тува. А меньше всего банкам должны жители Ингушетии и Дагестана.

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