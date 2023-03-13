В Кировске простились с погибшим на СВО офицером

Мужчина являлся ветераном боевых действий. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске 13 марта простились с офицером Романом Виноградовым, который погиб в ходе спецоперации. Мужчина являлся ветераном боевых действий.

- Северянин был кандидатом в мастера спорта по самбо, участвовал в соревнованиях по зимнему плаванию и юкигассену, увлекался многими видами спорта. Его ценили и очень уважали. Приносим соболезнования родным и близким Романа, - отметили в администрации города.

Мужчина окончил Дальневосточное Высшее общевойсковое командное училище, после чего служил в Хабаровском крае в должности командира разведывательного взвода.

Напомним: в Ковдоре простились с 26-летним и 36-летним участниками СВО.

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