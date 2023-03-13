В Мурманске пристально следят за уборкой снега на городских зонах отдыха

13 марта Мурманск накрыл мощный снегопад, поэтому уборка города идет в усиленном режиме. Фото: Администрация города Мурманска

13 марта Мурманск накрыл мощный снегопад, поэтому уборка города идет в усиленном режиме. Особый контроль - за порядком на городских зонах отдыха.

Так, зампредседателя Совета депутатов Мурманска Ирина Андреева, депутаты Леонид Мостовой, Юрий Гугин, Алексей Ищук проинспектировали место отдыха у озера Среднего и детскую площадку на улице Скальной, 29.

- Территории очищают как вручную, так и с помощью техники. В снегопад интенсивность работ возрастает. Сотрудники служб также следят за техническим состоянием объектов, выполняют текущий ремонт, обновляют элементы инфраструктуры, - отметил глава города Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманске проходит городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок».

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