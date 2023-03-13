На севере Мурманской области ночью разыграется метель

В МЧС предупреждают северян о непогоде, которая может быть опасной.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В МЧС предупреждают северян о непогоде, которая может быть опасной.
- По прогнозу Мурманского УГМС, ночью 14 марта на севере Мурманской области прогнозируется сильный ветер, метель, - сообщили в МЧС региона.
Сильный снегопад начался в Заполярья с вечера 12 марта и продолжается в понедельник. Из-за непогоды перекрыта часть федеральной трассы «Кола».
Напомним: скрытый от глаз парящий Кольский залив в Мурманске сняли на видео.
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