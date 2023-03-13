В салоне красоты и во время пирсинга. Где и как северяне рискуют заразиться гепатитом С

Вирус гепатита С содержится в крови и биологических жидкостях инфицированного человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гепатит С – это вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень. Оно может протекать как в острой, так и в хронической форме и отличаться разной степенью тяжести. Без адекватного лечения гепатит С может со временем привести к таким серьезным осложнениям, как цирроз и рак печени.

Вирус гепатита С содержится в крови и биологических жидкостях инфицированного человека. От инфицирования возбудителем гепатита С не застрахован никто.

Заражение может произойти в, казалось бы, безобидных косметологических кабинетах, а также в салонах пирсинга и тату, при использовании общих бритв, ножниц, зубных щеток, при незащищенных половых контактах, при нарушении техники безопасности в медицинской практике, также вирус может передаваться от инфицированной матери к ребенку во время родов.

Несмотря на то, что в настоящее время возможно полное излечение пациента от гепатита С, коварство этого заболевания заключается в том, что большинство инфицированных людей длительное время не имеют никаких симптомов и даже не догадываются о том, что они заражены. Чаще всего информация о болезни появляется после прохождения рутинных исследований для операции или донорства крови. Регулярное обследование на гепатит С (даже при отсутствии каких-либо жалоб и симптомов) следует проходить медицинским работникам, частым посетителям косметологических салонов, любителям пирсинга и татуировок, а также людям, часто меняющим половых партнеров. Бесплатно пройти обследование на вирусный гепатит С можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС.

В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали об основных мерах, позволяющих избежать заражения этим опасным заболеванием:

пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены;

будьте осторожны, выбирая косметологический салон или мастера для нанесения татуировок и пирсинга;

перед началом любой инвазивной процедуры спросите у сотрудников, стерилен ли инструментарий, попросите вскрывать упаковки у вас на глазах;

не вступайте в сомнительные половые связи, практикуйте безопасный секс, используйте барьерные контрацептивы (презерватив);

не употребляйте наркотические средства и психоактивные вещества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru