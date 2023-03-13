В Мурманске возобновляется практика партнерских родов

С 10 марта в перинатальном центре и родильном доме Мурманского областного клинического многопрофильного центра возобновилась практика партнерских родов. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 10 марта в перинатальном центре и родильном доме Мурманского областного клинического многопрофильного центра возобновилась практика партнерских родов. Ранее ее приостанавливали из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В последние годы эта практика, когда на родах присутствует близкий для женщины человек, в том числе супруг, становится все более популярной.

- Специалисты отмечают, что в первые часы жизни у ребенка устанавливается тесная психологическая связь с родителями, и хорошо, если он встретится как с мамой, так и с папой, – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Партнерские роды проводятся бесплатно. Партнер может присутствовать при родах, если у него пройдена флюорография, отрицательный тест на коронавирусу и он не болеет ОРВИ.

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