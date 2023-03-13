Пересел за руль и доехал до дома. В Мурманске пассажир угнал у таксиста машину

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью в Мурманске водитель такси остался без автомобиля - пассажир угнал у него Toyota Corolla. 53-летний таксист рассказал полицейским, что у него возник конфликт с заказчиком машины. Водитель попросил пассажира выйти из авто, однако тот отказался.

- Тогда автомобилист вышел сам, чтобы выгнать мужчину, сидящего на заднем сидении, но в момент, когда он обходил транспорт, тот тронулся с места. Пассажир воспользовался тем, что водителя нет на месте, а ключи не вынуты из замка зажигания. Он пересел за руль и продолжил поездку сам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Автомобиль в итоге нашли на улице Свердлова. Как оказалось, 31-летний мурманчанин доехал на машине до своего дома.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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