В порту Мурманска на иностранном судне собака нашла наркотики

В отношении моряка с иностранного судна, зашедшего в порт Мурманск, могут возбудить уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
В отношении моряка с иностранного судна, зашедшего в порт Мурманск, могут возбудить уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере. Запрещенные вещества обнаружили на борту сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
- В ходе осмотра судна с применением служебной собаки в личных вещах гражданина иностранного государства выявлена и изъята марихуана, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
Запрещенные вещества обнаружили на борту сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
Напомним: уголовное дело за контрабанду наркотиков возбудили в отношении одного из членов экипажа иностранного судна, которое вошло в российские воды.
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