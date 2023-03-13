В Мурманской области перекрыли федеральную трассу «Кола» из-за метели

Дорога будет закрыта до улучшения погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 марта в Мурманской области разыгралась сильная метель, как и предупреждали ранее синоптики. Из-за этого в регионе начинают перекрывать дороги, первым участком, где теперь не проехать, стала федеральная трасса «Кола» с 1428 по 1510 километры - от пляжа у Ура-Губы до Спутника.

- Проезд закрыт с 12.30 13 марта для всех видов транспортных средств, - пояснили в Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области.

Дорога будет закрыта до улучшения погоды.

Напомним: на портале «Открытый электронный регион» до 17 марта на обсуждении находится документ об открытии навигации маломерных судов в Мурманской области.

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