В Мурманске прошел турнир по борьбе памяти Сергея Окуличева

Участие в нем приняли свыше 100 спортсменов со всей области. Фото: Виктор Шубин/АиФ-Мурманск

На минувших выходных в Мурманске прошел турнир по греко-римской борьбе борьбе памяти Сергея Окуличева. Участие в нем приняли свыше 100 спортсменов со всей области.

- Сергей Борисович был мне, как отец: требовательный, заботливый, талантливый. Он воспитал во мне, как и в сердцах сотни мальчишек, любовь к борьбе и Родине. И забыть это невозможно! - рассказал «АиФ-Мурманск» президент мурманской федерации спортивной борьбы, мастер спорта Андрей Горельцев

Напомним: северянина, который воспитал не одно поколение спортсменов, не стало в 2017 году. Его сердце на 63-м году жизни остановилось во время открытого урока в Мурманском международном лицее. Сергея Окуличева знали как учителя истории и обществознания, а также он занимался народной музыкой.

После окончания института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта он организовал первую в Мурманске секцию по классической борьбе при Межсоюзном доме культуры.

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