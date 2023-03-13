В Ковдоре волк снова вышел к жилым домам

В комментариях северяне разделились на тех, кто заметил в кадре хищника, и кто посчитал, что это собака.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Ковдора переживают, что в их город к жилым домам снова выходит волк. Его сняли на видео на улице Слюдяной у дома №8.
В комментариях северяне разделились на тех, кто заметил в кадре хищника, и кто посчитал, что это собака.
Напомним: ранее волков уже замечали в Ковдоре, а также в Зареченске и Алакуртти.
«КП»-Мурманск» уже обратилась за комментарием в минприроды Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru