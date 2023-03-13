В Ковдоре волк снова вышел к жилым домам

В комментариях северяне разделились на тех, кто заметил в кадре хищника, и кто посчитал, что это собака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ковдора переживают, что в их город к жилым домам снова выходит волк. Его сняли на видео на улице Слюдяной у дома №8.

В комментариях северяне разделились на тех, кто заметил в кадре хищника, и кто посчитал, что это собака.

Напомним: ранее волков уже замечали в Ковдоре, а также в Зареченске и Алакуртти.

«КП»-Мурманск» уже обратилась за комментарием в минприроды Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасател​и очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru