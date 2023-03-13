На первый этап программы «Работа рядом» в Мурманской области выделили 36 миллионов рублей

Приоритет будет у семей мобилизованных, участников СВО и тех, где потеряли кормильца. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Работа рядом», в котором помогают найти временную работу северянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также подросткам и студентам.

- На первый этап реализации проекта направлено 36 миллионов рублей, создано 1300 рабочих мест. За полный месяц работы подростки и студенты смогут заработать до 32 тысяч рублей, остальные - 34 тысячи рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, ответственным за проект важно следить не только за тем, сколько рабочих мест создано, но и сколько людей было трудоустроено. Приоритет будет у семей мобилизованных, участников СВО и тех, где потеряли кормильца.

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